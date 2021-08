Ab sofort ist das gebrauchte 24 Zoll iMac mit M1-Chip im Apple Refurbished Store erhältlich. Falls es nicht zwingend ein Neugerät sein muss, habt ihr nun die Möglichkeit, den neuen M1 iMac auch als refurbished Mac direkt bei Apple zu kaufen.

Apple Refurbished Store: 24 Zoll iMac ab sofort verfügbar

Im April dieses Jahres hat Apple den neuen 24 Zoll iMac vorgestellt und kurze Zeit später in den Handel gebracht. Ab sofort könnt ihr das Gerät bei Apple auch als generalüberholtes Gerät kaufen. Im Apple Refurbished Store landen Geräte (Macs, iPads etc. pp), die von Kunden im Rahmen der gesetzlichen Rückgabefrist an Apple zurück geschickt wurden oder aus sonstigen Gründen nicht beim Kunden verlieben.

Aktuell findet ihr zwei unterschiedliche 24 Zoll iMac-Modell im Apple Refurbished Store. Der 24 Zoll iMac mit M1-Chip, 4,5K Retina Display, 8GB Ram und 256GB SSD schlägt mit 1419 Euro anstatt 1669 Euro zu buche (ihr spart 250 Euro). Der 24 Zoll iMac mit M1-Chip, 4,5K Retina Display, 8GB Ram und 512GB SSD kostet nur 1609 Euro anstatt 1899 Euro (ihr spart 290 Euro).

Neben den iMacs tummeln sich viele weitere Produkte im Apple Online Store. Alle Geräte werden von Apple generalüberholt, zertifiziert und mit einer einjährigen Garantie versehen.