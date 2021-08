Am gestrigen Abend hat Apple die Beta 6 zu iOS 15 veröffentlicht. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass auch eine neue Beta zu iPadOS 15, tvOS 15 und watchOS 8 bereit steht. Die neuen Betas sind bereits auf zahlreichen Endgeräten installiert worden, so dass sich langsam aber sicher die Neuerungen abzeichnen.

Mittlerweile sind wir bei der Beta 6 angekommen und es zeigt sich, dass die Sprünge von Beta zu Beta kleiner werden. Die meisten neuen Funktionen wurden implementiert (bzw. für die finale Version wieder entfernt) und Apple konzentriert sich darauf, Fehler zu beheben und die Leistung des Systems zu optimieren. Intern wird Apple nahezu alle Entscheidungen getroffen haben, wie iOS 15 in der finalen Version aussehen wird. Nun geht es darum, das Update best-möglich vorzubereiten. Nichtsdestotrotz enthält die Beta 6 ein paar markante Veränderungen im Vergleich zur Beta 5.

Apple hat festgestellt, dass man die neue SharePlay-Funktion bis zum Release von iOS 15.0 nicht fertig stellen kann. Aus diesem Grund wurde SharePlay aus der Beta 6 entfernt und die Funktion auf ein zukünftiges iOS 15.X Update verschöben. Laut Apple wird SharePlay im Herbst dieses Jahres nachgereicht.

Seit der Beta 1 tüftelt Apple an der neuen Benutzeroberfläche von Safari und diese Seite an vielen Ecken und Kanten angepasst. Apples ursprünglicher Plan sah es vor, die Adresszeile vom Kopf- in den Fußbereich zu verlagern. Diese Änderungen kam allerdings nicht bei allen Nutzern an und werde kritisiert. In den Safari-Einstellungen bietet Apple nun eine Option an, mit der ihr bestimmten können, ob die Adresszeile als Tab-Leiste (unten) oder als Einzelner Tab (oben) dargestellt werden soll. Zudem könnt ihr über das „aA“-Menü in der Safari-Adresszeile zwischen den Optionen hin- und verwechseln.

It takes 5 seconds to see that this new Safari design is much better. Instantly clicked with me.

Bringing back a toolbar allows easier access to controls. More views are using the half-sheet style. Putting the URL bar at the top reverts to the old Safari. All of this is great. pic.twitter.com/EkXusNOEgr

— Federico Viticci (@viticci) August 17, 2021