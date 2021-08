Mit iOS 15 (und iPadOS 15) führt Apple eine neue Safari-Benutzeroberfläche ein. Zum Beginn der Beta-Phase zeigte sich allerdings, dass das neue Design nicht Jedermanns Sache ist. Nun gibt es allerdings eine erfreuliche Nachricht für Anwender, die mit dem neuen Design so überhaut nichts anfangen konnten.

Apple beschreibt das neue iOS 15 Safari-Design wie folgt:

Ein überarbeitetes Surferlebnis mit Safari: Safari bekommt ein neues Design, das die Bedienelemente leichter mit einer Hand erreichbar macht und die Inhalte in den Mittelpunkt stellt. Die neue Tableiste ist kompakt und schlank und schwebt am unteren Displayrand, sodass Anwender:innen einfach zwischen Tabs wechseln können. Tabgruppen ermöglichen es Nutzer:innen, Tabs zu sichern und jederzeit einfach auf dem iPhone, iPad oder Mac darauf zuzugreifen. Neue Features, wie die anpassbare Startseite und Web-Erweiterungen von anderen Anbietern in iOS, machen Safari noch persönlicher und leistungsstärker.