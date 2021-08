Rund einen Monat trennen uns noch vom Start der neuen Sci-Fi-Serie „Foundation“ auf Apple TV+. Nachdem die Verantwortlichen bereits zwei Teaser zur Serie veröffentlicht hatten (hier findet ihr Nummer 1 und dort gibt es Nummer 2), folgt nun der offizielle Trailer.

Offizieller Trailer zu „Foundation“ ist da

Schon seit längerem ist bekannt, dass „Foundation“ am 24. September seine weltweite Premiere auf Apple TV+ feiern wird. Am heutigen Tag schickt Apple nicht nur den offiziellen Trailer ins Rennen, sondern erinnert auch noch einmal an den Termin.

Bereits 2018 konnte sich Apple die Rechte für eine Serienadaption von Isaac Asimovs Foundation-Romanen sichern. Der Foundation-Zyklus gilt unter Fans als der Vater der modernen Science-Fiction-Literatur. Den bekanntesten und ursprünglich zentralen Teil bildet die Foundation-Trilogie, die den Untergang eines galaktischen Imperiums und den darauffolgenden Neuaufbau erzählt. Wer sich nun an Star Wars erinnert fühlt, liegt nicht falsch, denn George Lucas ließ sich für seine Sternen-Saga von dem Werk inspirieren.

Zur Handlung schreibt Apple:

„Als der Revolutionär Dr. Hari Seldon den bevorstehenden Untergang des Imperiums vorhersagt, wagt er sich mit einer Gruppe treuer Anhänger in die Weiten der Galaxie, um die Foundation zu gründen und zu versuchen, die Zukunft der Zivilisation wieder aufzubauen und zu bewahren. Wütend über Haris Behauptungen fürchten die herrschenden Cleons – eine lange Linie von Imperator-Klonen -, dass ihr Einfluss auf die Galaxie schwächer wird, da sie gezwungen sind, mit der möglichen Tatsache zu rechnen, dass sie ihr Erbe für immer verlieren.“

Am 24. September gehen übrigens die ersten beiden Folgen ins Rennen, anschließend folgt immer freitags eine neue Episode.