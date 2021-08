Apple hat im hauseigenen YouTube-Kanal ein neues Video namens „Coi Leray knocks expensive gifts and finds her superpower – Play, Pause, Delete“ veröffentlicht. Ganz ehrlich? So richtig überzeugen kann uns dieses Format nicht.

Apple Video: Coi Leray spielt „Play, Pause, Delete“

Apple hat ein neues 391-Sekunden langes Video auf YouTube veröffentlicht, welches nicht unseren Geschmack trifft und dessen Sinn und Zweck wir nicht richtig „greifen“ können. In der Videobeschreibung heißt es

Die selbsternannte größte Schnurrerin Coi Leray wählt ihre Lieblingsorte, ihren Kumpel und die Superkraft, die sie für immer löschen kann. Dies ist Wiedergabe, Pause, Löschen. Eine Spielshow, bei der wir eure Lieblingskünstler bitten, die schwierigen Entscheidungen über Musik, Kultur und alles dazwischen zu treffen. Die Regeln sind einfach: Wir geben ihnen drei Optionen aus einer Reihe personalisierter Kategorien und sehen zu, wie sie eine zum Abspülen, eine zum Pausieren und eine zum Löschen auswählen.

Play steht im übertragenen Sinne für einen „Daumen nach oben“, Pause verkörpert eine neutrale Haltung zu dem genannten Thema und bei Delete zeigt der „Daumen nach unten“. Entscheidet selbst, ob das Video euren Geschmack trifft oder eben nicht.