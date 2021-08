Im April hat Apple das neue iPad Pro 2021 (hier unser iPad Pro 2021 Test) vorgestellt. Allerdings dürfte dies nicht das einzige iPad sein, welches im Laufe des Jahres angekündigt wird. Allgemein wird damit gerechnet, dass der Hersteller im Herbst noch ein neues iPad 9 sowie ein iPad mini 6 präsentiert. Mit einem neuen iPad Air wird derzeit nicht gerechnet. Nun zeigt eine Alu-Gussform, welche optischen Veränderungen das iPad mini 5 mit sich bringen wird.

Techordo hat mit dem Leaker xleaks7 zusammengearbeitet und präsentiert eine Gussform, die das kommende iPad mini 6 abbilden soll. Die Gussform entspricht weitestgehend den Gerüchten, die in den letzten Wochen über das iPad mini 6 aufgetaucht sind. Allgemein wird damit gerechnet, dass das Display größer wird, der Rahmen um das Display schmaler, und dass Apple auf einen Homebutton verzichtet. Der zugehörige Touch ID Sensor soll – genau wie beim iPad Air – in den Powerbutton integriert werden. Kleine Anmerkung: Beim iPad Air funktionierte der Touch ID Sensor in unserem Test einwandfrei.

Es ist nicht das erste Mal, dass wir lesen, dass Apple die Optik des iPad mini bei der kommenden Generation anpassen wird. Die Rede ist von einer Mischung aus iPad Air und iPad Pro.

Auch Leaker Jon Prosser zeigte vor rund zwei Monaten Zeichnungen, die zum iPad mini 6 gehören sollen. Auf diesen ist ebenso ein größeres Bildschirm, ein kantigeres Design sowie der Touch ID Button im Ein-Aus-Schalter erkennbar. Auch Mark Gurman von Bloomberg erwartet die genannten Anpassungen beim iPad mini 6.

#Apple decided to update the design of #iPadMini6, here’s how it will look (more photos and video) – https://t.co/0G4qfh0d5l

