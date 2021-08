Knapp ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple das aktuelle iPad 8 vorgestellt und auf den Markt gebracht hat (hier unser iPad 8 Test). Ist ein neues Modell zwingend notwendig? Vermutlich nicht, nichtsdestotrotz wird Apple im Herbst dieses Jahres eine moderate Produktpflege betreiben.

Die Schul- und Semesterferien neigen sich langsam aber sichrem ihrem Ende entgegen. Dies dürfte ein Grund dafür sein, dass Apple im Herbst dieses Jahres die neunte Generation des iPads auf den Markt bringen wird. Dieses ist besonders im Bildungsbereich beliebt.

Riesige Sprünge wird das Gerät allerdings nicht hinlegen. Mark Gurman von Bloomberg deutete kürzlich an, dass Apple dem Gerät einen neuen Prozessor verpassen wird. Dabei wird es sich vermutlich um den A13 oder A14 Chip handeln. Den neuesten A15-Chip, den Apple der iPhone 13 (Pro) Familie spendieren wird, wird das iPad 9 nicht erhalten. Nichtsdestotrotz wird das Gerät mit dem aktualisierten Chip eine Verbesserung bei der CPU- und GPU-Leistung erleben.

Bloomberg’s @markgurman details Apple’s plans for new iPhone updates later this year, along with new Apple watches, airpods and more https://t.co/SCBvhfAGip pic.twitter.com/3xo0fHqbnD

— Bloomberg (@business) August 19, 2021