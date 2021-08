Vor mehr als einem Jahrzehnt gab es einige Gerüchte, dass Apple eine preisgünstigere Alternative zum iPhone 4 entwickelt, das sogenannte iPhone nano – also eine mögliche Mini-Version des iPhone 4. E-Mails, die im Rahmen des Rechtsstreits zwischen Apple und Epic Games aufgetaucht sind, bestätigen nun, dass Apple und Steve Jobs im Oktober 2010 tatsächlich ein iPhone nano in Betracht gezogen haben.

Steve Jobs E-Mail bezieht sich auf ein „iPhone nano“

In einer E-Mail aus dem Jahr 2010, die im Rahmen des Rechtsstreits mit Epic Games veröffentlicht wurde, skizzierte der damalige Apple-CEO Steve Jobs die Pläne für ein zukünftiges Treffen. Das Besondere an der Agenda, ist die Vorstellung eines Geräts namens „iPhone nano“.

Leider verrät Jobs‘ E-Mail nicht viel über das Gerät. Es gibt einen Punkt für einen „iPhone nano Plan“, einen Unterpunkt für das „Kostenziel“ und einen weiteren Unterpunkt, der besagt, dass „Jony“ – vermutlich Apples ehemaliger Designchef Jony Ive – „ein Modell (und/oder Renderings) zeigen“ würde. Zudem ist von einem kostengünstigen iPhone-Modell auf Basis des iPod touch die Rede. Dieses soll anscheinend das „3GS“ ersetzen, aber es ist unklar, ob damit das iPhone nano oder ein ganz anderes Gerät gemeint ist.

Auch wenn Apple das „nano“-Branding derzeit nicht für seine physisch kleineren Produkte verwendet, hatte Apple gerade die sechste Version des äußerst beliebten iPod nano auf den Markt gebracht, als Jobs diese E-Mail verschickte, so dass das Branding zu diesem Zeitpunkt noch eine gewisse Bedeutung hatte.

Das iPhone nano ist nicht das erste mysteriöse „nano“-Produkt von Apple, das in einer von Steve Jobs verschickten Meeting-Agenda auftaucht, die im Rahmen des „Epic Games vs. Apple“ Rechtsstreits gefunden wurde. Eine E-Mail von Jobs vom 5. August 2007, die wir uns hier näher angeschaut haben, bezieht sich auf einen „Super nano“, bei dem es sich wahrscheinlich um eine verbesserte Version des iPod nano handelte, die in der ersten Hälfte des Jahres 2008 auf den Markt kommen sollte.

Mittlerweile hat sich Apple vom nano-Branding verabschiedet und den iPod nano 2017 eingestellt. Stattdessen hat sich das Unternehmen für den Namen „mini“ für das aktuell erhältliche iPhone 12 mini und den HomePod mini entschieden. Dennoch macht es Spaß, sich vorzustellen, wie ein extra kleines iPhone nano ausgesehen haben könnte, vor allem in den Jahren 2010 / 2011, als das iPhone 4 einen aus heutiger Sicht winzigen 3,5-Zoll-Bildschirm hatte.