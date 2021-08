Wir nutzen den heutigen Freitag, um in guter alter Tradition kurz vor dem Wochenende auf die Apple Arcade Neuheiten zu blicken. Einen Neustart gibt es dieses Mal zu verzeichnen. Die Rede ist von „Tetris Beats“. Zudem gibt es einen Ausblick auf „Castlevania: Grimoire of Souls“ und „Temple Run: Puzzle Adventure.“ Auch stehen neue Updates zu verschiedenen Apple Arcade Spieletitel zur Verfügung.

Tetris Beat ist da

Tetris müssen wir vermutlich den wenigstens Lesern vorstellen. Ab sofort steht Tetris Beat auf Apple Arcade bereit. Es heißt

Tetris Beat – Das weltberühmte Tetris-Puzzlespiel bildet Blöcke nun zu einem neuen Beat und verbindet sein Hit-Gameplay mit exklusiver Musik und innovativen Rhythmus-Mechaniken. Das Spiel bietet eine vielfältige und auserlesene Anzahl unglaublicher Musiker einschließlich Alison Wonderland, GARZA, Hannah Diamond, Octo Octa, Dawud, Cinthie und vielen anderen, mit neuen exklusiven Songs der heißesten aufstrebenden Talente von heute, die jeden Monat hinzugefügt werden. In Tetris Beat rotieren die Spieler und platzieren Tetriminos im Takt, während sie im Rhythmus bleiben, um ihre größte Combo-Kette aufzubauen und viele Punkte zu erzielen. Tetris-Fans, die das traditionelle Hit-Gameplay-Erlebnis suchen, können den Marathon mode ausprobieren, in dem sie auch den Soundtrack auswählen können.

Bald erhältlich: „Castlevania: Grimoire of Souls“ und „Temple Run: Puzzle Adventure“

„Castlevania: Grimoire of Souls“, des japanischen Entwicklers Konami. Apple Arcade Spieler können sich auf ein aufregendes Side-Scrolling-Actionspiel freuen, bei dem sie in ein nervenaufreibendes Abenteuer eintauchen und sich in einer Vielzahl von Angriffen gegen Draculas Armee beweisen müssen. Dabei kann man aus einer Vielzahl neuer, ikonischer Charaktere wählen und sich von der Musik, der populären Komponistin Michiru Yamane, verzaubern lassen.

Zu Temple Run: Puzzle Adventure heißt es

Spiele Temple Runwie nie zuvor! Schließe 3 Rätsel ab, um die Geheimnisse des antiken Tempelreichs aufzudecken. Erschaffe mächtige Combos und benutze spezielle Teile, um ein Tempel-Champion zu werden! Hilf der großen Abenteurerin, Archäologin und Temple-Läuferin Scarlett Fox beim Lösen von Rätseln, um die mysteriösen Hindernisse auf deinem Weg zu überwinden.

Hinweis: Klickt man in der „Bald erhältlich“-Übersicht auf „Laden“, wird man automatisch benachrichtigt, sobald das Spiel verfügbar ist.

Weitere Updates

The Oregon Trail, Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat und Simon´s Cat – Story Time haben ein Update erhalten.

Apple Arcade ermöglicht grenzenlosen Spielspaß über alle Apple-Plattformen hinweg. Für diesen neuartigen Abo-Service für Spiele hat sich Apple mit einigen der innovativsten Spiele-Entwickler der Welt zusammen­getan, um gemeinsam die Grenzen des Möglichen zu verschieben. Abonnenten erhalten die Vollversion jedes Spieles einschließlich künftiger Updates und Erweiterungen, alles komplett ohne Werbung oder In-App Käufe. Viele Spiele unterstützen die Bedienung über kabellose Spielecontroller darunter Xbox Wireless Controller mit Bluetooth, PlayStation DualShock 4 und MFi Controller. Nach Ablauf des kostenlosen einmonatigen Probeabos bietet Apple Arcade für 4,99 Euro pro Monat unbegrenzten Zugriff für bis zu sechs Familienmitglieder auf den gesamten Katalog von über 200 neuen, exklusiven Spielen, die alle auf iPhone, iPad, iPod touch, Mac und Apple TV spielbar sind. Das Jahresabo schlägt mit 49,99 Euro zu Buche und zudem ist Apple Arcade Bestandteil von Apple One.