Traditionell blicken wir kurz vor dem Wochenende auf Apple TV+ und die neuen Inhalte, die Apple auf seinem Video-Streaming-Dienst platziert. Die 2. Staffel zu „Truth be Told“ ist gestartet und zudem stehen neuen Episoden zu weiteren Serien bereit.

2. Staffel zu „Truth be Told“ gestartet

Mit „Truth be Told“ startet heute eine weitere Apple Original-Seite in die zweite Staffel. In der zweiten Staffel taucht die investigative Reporterin Poppy Parnell (Spencer) in einen neuen Fall ein, der ihre Jugendfreundin, Medienmogul Micah Keith (Hudson), in einen neuen Fall verwickelt. Im Laufe der Ermittlungen wird ihre lebenslange Freundschaft auf die ultimative Probe gestellt.

In der neuen Staffel des Dramas mit der Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer spielt auch die Oscar-nominierte Kate Hudson in ihrer ersten Hauptrolle in einer Fernsehserie mit. Ab sofort steht die erste Episode der 2. Staffel zur Ansicht bereit. Anschließend wird immer freitags eine neue Episode ins Rennen geschickt. Denk dran, die Wahrheit hat immer zwei Seiten.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer sowie ein Featuretee-Video eingebunden.

Neue Folgen zu Ted Lasso und Co.

Neben dem Neustart von „Truth be Told – 2. Staffel“ stehen ab sofort neue Folgen zu weiteren Serien zur Verfügung. Viele von euch werden sich sicherlich auf Folge 205 zu „Regenbogen“ Ted Lasso freuen. Nate lernt von Keeley und Rebecca, wie man sich durchsetzt. Ted bittet Roy um einen Gefallen.

Zudem erwarten euch neue Folgen zu „Schmigadoon!“ und „Mr. Corman“.