Vor wenigen Wochen hat Apple seine kostenlosen „Today at Apple“-Sessions auf YouTube erweitert. Ab sofort steht das nächste Video bereit und Apple gibt Tipps, wie man bei Porträtfotos die Person ins Rampenlicht stellt, das perfekte Foto schließt und dieses ggfs. im Nachgang bearbeitet.

Direct, Shoot, and Edit Powerful Portraits on iPhone with Mark Clennon

Ursprünglich startetet die kostenlosen „Today at Apple“-Sessions in den Apple Stores vor. Pandemiebedingt startete Apple zunächst „Today at Apple“-Sessions für die eigenen vier Wände (hier von uns getestet). Mittlerweile hat Apple diese auf YouTube ausgeweitet.

Los ging es mit dem Zeichnen von den Peanuts, gefolgt von Tipps, wie man Fotos im Nachtmodus aufnimmt und bearbeitet und Video-Loops weiter. Nun stehen Porträtfotos im Rampenlicht. Erfahrt, wie ihr mit dem NYC-Fotografen Mark Clennon und Jahmyra vom „Today at Apple“-Team beeindruckende Porträts auf dem iPhone aufnehmen könnt.