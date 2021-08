Apple Music News aus Deutschland. Alli Neumann startet ihre erste eigene Apple Music Radioshow. Los geht es mit „MWK Radio with Alli Neumann“ am 23. August 2021 um 00:01 Uhr auf Apple Music.

Bunt, facettenreich, feministisch. Alli Neumann ist all das und noch mehr. Der unverwechselbare Funk der quirligen Sängerin zieht sich wie ein roter Faden durch alles, was sie tut: ihr neues Album „Madonna Whore Komplex“ (September 2021), aber vor allem auch „MWK Radio with Alli Neumann“ – ihre spektakuläre Radioshow auf Apple Music, in der sie inspirierende Menschen der Musikgeschichte in den Mittelpunkt stellt, die gesellschaftliche Normen mutig herausgefordert haben. Es geht um große Künstler und Künstlerinnen und wichtige Verbündete, um Gemeinschaft und Gerechtigkeit, um Vielfalt und Authentizität. Zusammen mit ihren spannenden Gästen in der Show kombiniert Alli all das zu einem kaleidoskopischen Programm, das es in sich hat, denn es blickt zurück in die Geschichte und entwirft gleichzeitig die Vision einer fabelhaften Zukunft, die aus Liebe und Gleichheit, Farbe und Sichtbarkeit, Musik und Spaß besteht.

Alli über „MWK Radio“:

„Unter anderem reden wir über Funkfizierung und welche deutsche Künstler:innen mich zum Beispiel beeinflusst haben und noch ganz viele andere spannende Themen.“

Alli Neumann beginnt die erste Folge von MWK Radio mit einer Hommage an die „Unbothered Women“ in der Musik. Sie und ihr besonderer Gast, die Journalistin Feven Keleta, nehmen uns mit auf eine aufschlussreiche musikalische Reise, die mutige, feministische Blues- und Country-Musikerinnen aus den 20er Jahren wie Ma’Rainey und Sister Rosetta Tharpe hervorhebt. Sie spannen den Bogen bis zu den Künstlerinnen der Gegenwart wie Dolly Parton, Lizzo, Beyonce – und vielen anderen. Inspirierende Künstlerinnen, die für ihr weibliches Empowerment bekannt sind, die Stereotypen herausfordern, ihre Sexualität und ihr Queer-Sein mutig ausleben, Pionierarbeit in der Musik leisten und die Kultur beeinflussen.

