Ende letztes Jahres brachte Apple mit den AirPods Max neue Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung auf den Markt. Falls ihr noch nach dem passenden Argument gesucht habt, euch die AirPods Max zulegen, so haben wir gute Nachrichten für euch. Die AirPods Max kosten vorübergehend nur 459 Euro Euro. Ihr spart somit 25 Prozent.

AirPods Max vorübergehend nur 459 Euro

Habt ihr Interesse an den AirPods Max und möchtet ihr nicht nur 10 oder 20 Euro sparen? Dann haben wir den passenden Tipp für euch parat. Bei Amazon erhalte ihr die AirPods Max derzeit für nur 459 Euro anstatt 612,70. Ihr spart somit 153,70 Euro bzw. 25 Prozent. Dieser Preis bezieht sich auf das Modell in Space Grau. Die anderen Farbotionen kosten rund 10 Euro mehr. So werden für das Modell in den Farben Blau oder Grün beispielsweise 469 Euro fällig.

Apple beschreibt die AirPods Max unter anderem wie folgt

Apple hat die AirPods Max angekündigt, innovative kabellose Kopfhörer, die die Magie der AirPods in ein Over-Ear Design mit Hi-Fi Klangqualität bringen. Sie kombinieren ein spezielles akustisches Design, H1 Chips, fortschrittliche Software und die Power von Computational Audio zu einem ganz neuen Hörerlebnis mit Adaptivem EQ, Aktiver Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus und 3D-Audio. Die AirPods Max kommen in Space Grau, Silber, Sky Blau, Grün und Pink. Sie können ab heute vorbestellt werden und sind ab 15. Dezember erhältlich.

Wir haben die AirPods Max bereits seit einiger Zeit im Einsatz. Technisch gibt es nicht viel zu meckern. Für einen Preis von über 600 Euro hätten wir vermutlich nicht zugegriffen. Mit einem Preis von 459 Euro werden die AirPods Max deutlich attraktiver.

