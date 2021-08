Im kommenden Monat wird Apple die iPhone 13 (Pro) Familie ankündigen. Für diese Aussage würden wir zwar unsere Hand nicht ins Feuer legen, nichtsdestotrotz rechnen wir mit der zugehörigen Apple Keynote im September. Vorab tauchen nun Fotos auf, die die Rückseite des iPhone 13 Pro zeigen sollen.

Ein paar Fotos, die auf Twitter veröffentlicht wurden, sollen die Rückseite des iPhone 13 Pro zeigen. Es heißt, dass es sich bei der Farbe um ein neues Roségold handeln soll. Die Fotos, die kürzlich von Majin Bu auf Twitter gepostet und später von Leaker Duan Rui ebenso veröffentlicht wurden, zeigen die Rückseite eines teilweise zusammengebauten iPhone 13 Pro.

Majin Bu gibt zu verstehen, dass ihm mitgeteilt wurde, dass es sich um eine ausgesprochen funkle Roségold-Variante handeln soll. Fraglich ist jedoch, ob es sich tatsächlich um diese Farbe handelt, da sich das bisherige Roségold deutlich unterschied. Gut möglich, dass es ein Vorserienmodelle ist, oder dass es sich um eine schwarzes oder spacegraues Modell handelt, welches unter warmen Licht fotografiert wurde.

Based on what was sent to me today, #Apple has developed a Rose Gold colored iPhone unit, probably a variant discadred or planned for the future. Unfortunately I have no more information about it pic.twitter.com/ORvZ3eJ2aA

— Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) August 19, 2021