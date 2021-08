Anfang des Monats wurden zahlreiche Steve Jobs-Erinnerungsstücke versteigert, darunter eine Apple-Visitenkarte, eine „berühmte“ Lederbomberjacke, ein signiertes Apple II-Handbuch und vieles mehr. Jetzt, da die Auktionen abgeschlossen sind, schauen wir uns einige der erzielten Preise der Sammlerstücke an.

Apple- und Jobs-Erinnerungsstücke

Es war eine große Sammlung, die ein Stück Computergeschichte darstellt. Neben teuren Gegenständen wie dem signierten Apple II-Handbuch und einem Apple I-Computer gab es auch einige „erschwinglichere“ Objekte wie Jobs‘ Apple-Visitenkarte und eine NeXT-Bomberjacke.

Die teuersten drei Auktionen waren das von Steve Jobs signierte Apple II-Handbuch für 787.484 Dollar (gekauft vom Colts-Besitzer Jim Irsay). Das Handbuch enthält eine von Jobs an Julian Brewer adressierte Notiz: „Julian, deine Generation ist die erste, die mit Computern aufwächst. Geh und verändere die Welt! Steven Jobs, 1980“. Julian Brewer ist der Sohn von Michael Brewer, der 1979 die Vertriebsrechte für Apple in Großbritannien aushandelte.

Ebenfalls wurde ein von Jobs signierter Brief für 479.939 Dollar versteigert und ein Apple I-Computer für 464.876 Dollar. Jobs‘ Visitenkarte wurde für 12.905 Dollar versteigert. Seine NeXT-Bomberjacke wechselte für relativ günstige 3.110 Dollar den Besitzer. Die Wingz “World Tour 89”-Jacke trug Jobs während der NeXT- und Wingz-Software-Präsentation im Palace of Fine Arts in San Francisco im Jahr 1989.

Eine Lederbomberjacke, die Jobs auf dem „Mittelfinger an IBM“-Foto von 1983 trug, erzielte hingegen 66.466 Dollar. Der junge Steve Jobs stand damals auf dem Foto keck-herausfordernd unter dem IBM-Logo, dabei zeigte er auf die großen drei Buchstaben, und zwar mit dem Mittelfinger.

Zu den günstigsten versteigerten Apple- und Jobs-Erinnerungsstücken gehörte ein Satz von 4 „Apple Computer Basic Program Tapes“ für 656 Dollar. Alle versteigerten Stücke, könnt ihr bei RR Auction einsehen.