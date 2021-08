Im Juli gestartet ist das Staffelfinale der 6-teiligen Serie „„Schmigadoon!“ bereits auf Apple TV+ gelaufen. Dies hält Apple jedoch nicht davon ab, einen weiteren kurzen Clip auf YouTube ins Rennen zu schicken, um auf die Serie aufmerksam zu machen.

„Schmigadoon! — This is How We Change Singalong“

Bei „Schmigadoon!“ handelt es sich um eine Parodie auf Musicals, bei der ein Pärchen mit Beziehungsproblemen beschließt eine Rucksackreise zu unternehmen. Der Trip soll die alte Flamme der Liebe wieder zum Lodern bringen. Als sie das Städtchen Schmigadoon im Zuge ihrer Reise besuchen, findet das Paar eine sonderbare Situation vor: In der kompletten Stadt herrschen die 1940er-Jahre und dazu verhalten sich die Bewohner, als wäre ihr Leben ein Hollywood-Musical.

In der Videobeschreibung heißt es

Wenn Sie Schmigadoon verlassen, sind Sie nicht mehr dieselbe Person wie bei Ihrer Ankunft. Singen Sie zu „So verändern wir uns“ und sehen Sie sich die ganze Staffel nur auf Apple TV+ an.

„Schmigadoon!“ Ist sicherlich Geschmacksache. Bei der ersten Folge mussten wir uns erstmal an das Genre gewöhnen und uns „eingrooven“. Ganz leichte Kost. Sicherlich nicht unsere Lieblingsserie auf Apple TV+, aber irgendwas hat die Serie an sich. Kürzlich hatte Apple bereits den Clip „Schmigadoon! – Cross That Bridge Singalong“ auf YouTube veröffentlicht.