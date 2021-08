Apple hat soeben den offiziellen Trailer zu „The Morning Show – Staffel 2“ veröffentlicht. Damit startet in Kürze die Fortsetzung der erfolgreichen Apple Original-Serie und wir können uns auf neue „Dramen“ freuen.

Apple TV+: offizieller Trailer zu „The Morning Show – Staffel 2“ ist da

Am kommenden Freitag startet „SEE – Reich der Blinden“ in die 2. Staffel. Ein paar Tage länger müssen sich noch Fans der Serie „The Morning Show“ mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon gedulden. Die 2. Staffel feiert am 17. September 2021 ihre weltweite Premiere auf Apple TV+.

Die zweite Staffel knüpft an die explosiven Ereignisse der ersten Staffel an und zeigt das „The Morning Show“-Team, wie es aus den Trümmern von Alex (Aniston) und Bradleys (Witherspoon) Handlungen wieder aufersteht.

Neben Aniston und Witherspoon sind Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin, Marcia Gay Harden und viele weitere Persönlichkeiten mit von der Partie.

Auf den offiziellen Teaser, den Apple bereits vor ein paar Monaten ins Rennen geschickt hatte, folgt nun der offizielle Trailer und gibt uns einen weiteren Vorgeschmack auf die Fortsetzung. Zum Start steht die erste Folge bereit, anschließend folgt immer freitags eine neue Episode.