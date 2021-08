Die Apple Watch bietet einige hilfreiche Features. Nachdem wir schon mehrfach gehört haben, wie die clevere Uhr Herzkrankheiten aufspürt, sorgte nun wieder die Sturzerkennung für einen erfolgreichen Rettungseinsatz. So soll Apples Smartwatch bei der Rettung eines Hilfssheriffs aus Missouri geholfen haben, nachdem die Sturzerkennung des Geräts bei einem Autounfall ausgelöst wurde.

Deputy Chasady Botteron aus Benton County im US-Bundesstaat Missouri war am 10. August mit ihrem Streifenwagen auf dem Heimweg von der Arbeit, als sie von der Autobahn abkam und gegen einen Zaun prallte. Wie die lokale Nachrichtenagentur KY3 berichtet, war der Aufprall offenbar stark genug, um die Sturzerkennungsfunktion von Botterons Apple Watch auszulösen, was den Rettungsdienst alarmierte.

„Ich kann mich nicht wirklich an viel erinnern“, sagt sie in einem Interview. „Ich erinnere mich, dass ich auf den Highway C abbog und einen wirklich starken Schmerz im Nacken verspürte. Das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich aufwache. Um mich herum waren eine Menge Leute und eine Menge Lärm.“