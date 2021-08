Nomad hat eine 5-in-1 Base Station vorgestellt. Damit erhält die Ladestation mit integriertem Apple-Watch-Ladeadapter einen Nachfolger und kann jetzt bis zu fünf Geräte gleichzeitig laden.

Neue Nomad Base Station ist da

Die Qi-Ladestation von Nomad wurde entwickelt um das Aufladen von Apple Watch, AirPods und iPhone an einem Platz zu ermöglichen. Die drei Ladespulen sind im Vergleich zum Vorgängermodell noch größer und leistungsstärker. So entsteht eine größere Ladezone und das Platzieren der Geräte auf der Ladefläche wird erleichtert. Außerdem können über einen USB-A- sowie einen USB-C-Anschluss auf der Rückseite jetzt auch kabelgebundene Geräte mit Strom versorgt werden, sodass insgesamt fünf Geräte gleichzeitig geladen werden können. Die neue 5-in-1-Ladestation ist ab sofort in Deutschland erhältlich.

Alle Fakten im Überblick

Qi-Ladestation mit Apple-Watch-Adapter lädt bis zu fünf Geräte gleichzeitig

Noch leistungsstärker als das Vorgängermodell (dieses ist nicht mehr im Handel verfügbar)

MFi-zertifizierter Ladeadapter für alle Apple-Watch-Modelle

Drei Ladespulen mit maximal 10 Watt Leistung pro Spule (maximal 7,5 Watt Ladeleistung, wenn auf der Ladefläche zwei Geräte gleichzeitig laden)

Zwei Anschlüsse auf der Rückseite ermöglichen jetzt auch das Aufladen kabelgebundener Geräte: USB-A (bis 7,5 Watt) und USB-C-PD (bis 18 Watt)

Ladefläche zum kabellosen Aufladen ist mit hochwertigem Echtleder aus Horween überzogen.

Umgebungslichtsensor dimmt integrierte LED-Anzeige bei Dunkelheit

Im Lieferumfang sind zwei Netzadapter (EU und UK) sowie ein geflochtenes Netzkabel aus Nylon (2 Meter) enthalten.

Halterung unterstützt den Weckermodus der Apple Watch

Die Base Station mit Apple-Watch-Ladeadapter ist jetzt im deutschen Fachhandel, unter anderem bei Amazon für einen UVP von 169,95 Euro erhältlich.

Zuletzt hatten wir euch einen AirTag-Anhänger sowie ein Apple Watch Armband von Nomad vorgestellt.

