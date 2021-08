WhatsApp für das iPad könnte nach Jahren des Wartens endlich bald kommen. Facebook hat in den letzten Wochen intensiv an der Multi-Device-Kompatibilität gearbeitet und auch Facebook-CEO Mark Zuckerberg selbst hat bereits angedeutet, dass die App tatsächlich für Apples Tablet kommt. Jetzt gibt es weitere Hinweise auf einen nahenden Start der iPad-Version von WhatsApp.

Wie wir euch bereits berichtet haben, arbeitet WhatsApp an einer Multi-Device-Funktion, die eine Nutzung des Chat-Dienstes auf mehreren Geräten ermöglicht. Zwar können alle WhatsApp-Nutzer den Dienst bereits über „WhatsApp Web“ im Browser oder „WhatsApp Desktop“ nutzen, mit der Erweiterung ist jedoch kein Smartphone mehr im gleichen Netzwerk notwendig, das die Nachrichten weiterleitet.

Das Multi-Device-Update soll nicht nur die Nutzung des Chat-Dienstes auf bis zu vier Geräten mit einem Konto ermöglichen, sondern auch die Unterstützung des iPad einführen. So kündigte vor kurzem Mark Zuckerberg und WhatsApp-CEO Will Cathcart an, dass das Unternehmen das iPad „liebend gerne unterstützen“ würde und erklärten in dem Zusammenhang, dass der Rollout des Multi-Device-Updates genau dies ermöglichen wird.

Auf Twitter erklärt WABetaInfo:

NEWS: WhatsApp is finally working on multi-device 2.0, and you can use iPad as new linked device ☄️

Android tablets are also planned to support multi-device on WhatsApp for Android!

It’s under development and it will be released in a future update. Follow me to discover more 💚 pic.twitter.com/rND4xQfBDj

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 20, 2021