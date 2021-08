WhatsApp arbeitet an einer neuen Schaltfläche für seine Nutzer, die mit dem Messenger Geld versenden wollen. Die neue Schaltfläche ist bereits für Beta-Tester verfügbar und wird in einem zukünftigen Update für alle Nutzer ausgerollt – natürlich vorausgesetzt, dass WhatsApp Pay in der eigenen Region unterstützt wird.

WhatsApp Pay erhält neue Schaltfläche

WhatsApp hat in den letzten Wochen seinem plattformübergreifenden Messaging-Dienst einige neue Funktionen hinzugefügt, von der Möglichkeit, den Dienst auf mehreren Geräten zu nutzen (Multi-Device-Beta) bis hin zum Chat-Tranfer von iOS zu Android. Jetzt will WhatsApp seinen Zahlungsdienst besser in die App einbinden.

WhatsApp Pay wurde im November letzten Jahres in Indien eingeführt. Das Unternehmen unterstützt Zahlungen über das von der National Payments Corporation of India (NPCI) geschaffene Unified Payment Interface (UPI). Seit dem Start des Dienstes hat WhatsApp nach und nach weitere Funktionen hinzugefügt, um Zahlungen für die Nutzer einfacher zu gestalten. Die neueste Funktion, die ihren Weg in die App gefunden hat, ist eine Zahlungsverknüpfung, mit der eine erfolgreiche WhatsApp Pay-Transaktion nur einen Klick entfernt ist.

Wie WABetaInfo herausfand, wird sich die Schaltfläche für WhatsApp Pay zwischen dem Sticker- und dem Kamera-Button befinden, wodurch sie sehr einfach zu erreichen ist. Bis jetzt müssen Nutzer, die Geld über WhatsApp senden wollen, auf die „+“-Schaltfläche tippen und dann auf „Zahlung“.

Bislang ist WhatsApp Pay nur in Indien und Brasilien verfügbar. Wann bzw. ob ein RollOut für WhatsApp Pay in Deutschland geplant ist, ist derzeit nicht bekannt.