Für gewöhnlich machen wir euch über das Jahr verteilt auf verschiedene Apple Watch Herausforderungen aufmerksam (in Kürze startet die Apple Watch Nationalpark-Herausforderung). Diese Mal richtet sich das Apple Education Team und somit Apples Bildungsabteilung an euch und fordert euch auf, an der #MadeOniPad Herausforderung teilzunehmen.

Apple Education startet neue #MadeOniPad Herausforderung

Seid ihr kreativ? Dann schnappt euch euer iPad und nehmt an der neuen #MadeOniPad Herausforderung des Apple Education Teams teil. Im übertragenen Sinne sind es drei Herausforderungen. Die #MadeOniPad Herausforderung richtet sich an Schüler, Studenten und Lehrkräfte und fordert euch auf, mit dem iPad neue Lehr- und Lernmethoden zu entdecken. Diese Kreativitätsherausforderung konzentriert sich auf die „Green Screen Challenge“, „Podcast Challenge“ und „Motion Graphics Challenge“.

Es heißt

Entdecken Sie neue, spannende Wege, mit dem iPad zu lehren und zu lernen. Jede Challenge stammt von Lehrkräften aus der Apple Teacher Community und inspiriert Sie, Kolleg:innen und Schüler:innen zu mehr Kreativität. Lernen Sie neue Möglichkeiten, den Unterricht mit dem iPad noch besser zu machen. Dann teilen Sie Ihre Werke mit den Hashtags #EveryoneCanCreate and #MadeOniPad, um andere zu inspirieren. Greenscreen Aufgabe: Löse Sie Jacobs Videoaufgabe und begeistern Sie Ihre Schüler im Unterricht mit Greenscreen-Effekten. Podcast Aufgabe: Versuchen Sie, Tamaras Podcast Aufgabe zu lösen. Nehmen Sie Ihre Stimme zusammen mit anderen Klängen auf, um etwas zu teilen, das Sie begeistert. Motion Graphics Aufgabe: Versuchen Sie es mit Jasons Motion Graphics Aufgabe. Erzählen Sie in Keynote mit animierten Zeichnungen und Formen eine Geschichte.

Auf der Apple Webseite hält Apple Handbücher und Hilfen bereit, um ihr die Kreativitätsaufgaben meistern könnt.