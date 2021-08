Die Hollywoodstars Rob McElhenney und Ryan Reynolds haben sich über einen Witz in der Apple Original-Serie „Ted Lasso“ „beschwert“ und als Entschädigung Kekse eingefordert.

Vor wenigen ist die 2. Staffel zu Ted Lasso auf Apple TV+ angelaufen. Die erfrischende Serie macht da weiter, wo sie in Staffel 1 aufgehört hat. Immer freitags veröffentlicht Apple TV+ neue Folgen, aktuell sind wir bei Folge 205 „Regenbogen“ angekommen. In dieser lernt Nate von Keeley und Rebecca, wie man sich durchsetzt. Zudem bittet Ted Roy um einen Gefallen.

Wie es scheint, haben sich die Witze aus der aktuellen Folge zu den Hollywoodstars Rob McElhenney und Ryan Reynolds rumgesprochen. Reynolds, bekannt für „Deadpool“ und „Free Guy“, und McElhenney, unter anderem bekannt durch „It’s Always Sunny in Philadelphia“ und Mythic Quest“ posteten auf Twitter ein Bild, um sich – nicht ganz ernst gemeint – über die Show zu beschweren.

Der Ted Lasso-Witz betraf die Figur „Higgins“, gespielt von Jeremy Swifts. Higgins stellte den Kauf des walisischen Fußballteams Wrexham AFC im Jahr 2020 durch Reynolds und McElhenney in Frage. In der Serie kommentiert Higgins das Ganze mit den Worten, dass er nicht sagen könne, ob der Kauf des Clubs ein Witz ist oder nicht.

Die Tweets von Reynolds und McElhenney zeigen einen Beschwerebrife an Apple TV+. Während die beiden „den unvergleichlichen Jeremy Swift in keiner Weise würdigen“ und sagen, dass sie sich geehrte fühlen, auf Apple TV+ erwähnt zu werden, auf der Plattform erwähnt zu werden, die uns „qualitativ hochwertige Programme von der ersten Staffel von Mythic Quest bis zur zweiten Staffel von Mythic Quest gebracht hat“, wendet sich das Paar immer noch spöttisch gegen den Witz.

You left us no choice @AppleTVPlus @TedLasso pic.twitter.com/KSQ3ZswRAL

— Rob McElhenney (@RMcElhenney) August 21, 2021