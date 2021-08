Aktuell ist es in der Apple Welt noch verhältnismäßig ruhig. In den letzten Wochen wurden keine neue Produkte vorgestellt (abgesehen von der MagSage-Powerbank für das iPhone 12) und dies dürfte sich bis kommenden Monat noch fortsetzen. Ab September wird es wieder Produktneuheiten geben. Neben neuen iPhones, Apple Watches, iPads und den AirPods 3 denken wir an ein neues MacBook Pro. Dieses erwarten wir als 14 Zoll und 16 Zoll Modell. Beide Modellen werden über einen M1X-Chip verfügen.

Leaker @dylandkt hat schon mehrfach seine sehr guten Apple Kontakte unter Beweis gestellt. Nun gibt es einen kleinen Appetithappen zum kommenden MacBook Pro 2021. Es heißt, dass Apple bei beiden Modellen auf einen M1X-Chip setzen wird. Dies würde einen deutlichen Unterschied zu den bisherigen Intel-Modell darstellen. So setzt Apple beim größeren Modell bislang auf einen leistungsstärkeren Intel-Prozessor, als beim kleineren Modell.

Das aktuelle 13 Zoll MacBook Pro lässt sich maximal mit einem 2,3 GHz Quad‑Core Intel Core i7 Prozessor der 10. Generation (Turbo Boost bis zu 4,1 GHz), Intel Iris Plus Graphics, 32GB Arbeitsspeicher und 4TB SSD ausrüsten. Demgegenüber steht das 16 Zoll MacBook Pro mit 2,4 GHz 8‑Core Intel Core i9 Prozessor der 9. Generation (Turbo Boost bis zu 5,0 GHz), AMD Radeon Pro 5600M mit 8 GB HBM2 Grafikspeicher, 64GB RAM und 8TB SSD in der Maximalausstattung.

Just so that everyone understands, I am referring to the 16 and 14 inch pros both having the same M1X.

— Dylan (@dylandkt) August 24, 2021