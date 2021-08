Phil Schiller mag sportliche Autos, drauf macht der Apple Fellow keinen Hehl. Nun hat der ehemalige Apple Marketing-Chef Apple die Porsche-Wiedergabelisten in Apple Music geteilt und dann auch seine eigene Audi R8-Playlist geteilt.

Phil Schiller hat auf Twitter Porsche-Wiedergabelisten geteilt. Diese wurden direkt von Porsche – einem offiziellen Kurator bei Apple Music – veröffentlicht. Dazu schreibt Schiller „Es gibt keinen Ersatz“. Die Wiedergabelisten-Sammlung wird wie folgt beschrieben

Jede Playlist ist kuratiert, um einen bestimmten Sound vom modernen Taycan bis zum klassischen 911 zu passen.

Im weiteren Dialog des Tweets macht Schiller dann noch auf seine persönliche R8-Wiedergabliste aufmerksam, die er am liebsten in seinem Audi hört. Diese beinhaltet insgesamt 48 Lieder und wurde kürzlich aktualisiert.

Thanks. I’ll check that out in my R8 😉.

There is also my own „Driving Tunes“ playlist that I am quite fond of🎵 https://t.co/iB2dVKFVpc

— Philip Schiller (@pschiller) August 23, 2021