Apple TV+ erweitert das Portfolio um eine weitere Serie. Das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass man einen Serienauftrag für „The Changeling“ in Auftrag gegeben hat. Dabei handelt es sich um eine Drama-Serie, die auf dem gleichnamigen Besteller von Victor LaValle basiert.

Apple TV+: neue Serie „The Changeling“ kommt

Apple hat die Drama-Serie „The Changeling“ in Auftrag gegeben. Bei dieser wird LaKeith Stanfield (“Atlanta”, “Judas and the Black Messiah” und “The Harder They Fall”) die Hauptrolle spielen und gleichzeitig als ausführender Produzent agieren. Geschrieben und adaptiert wird die Serie von Kelly Marcel („Cruella“, „Venom“ und „Venom: Let There Be Carnage“), die auch als Showrunnerin und ausführende Produzentin fungieren wird. Melina Matsoukas („Queen & Slim“, „Insecure“) wird die Serie inszenieren und ausführen.

„The Changeling“ ist ein Märchen für Erwachsene. Eine Horrorgeschichte, eine Elternschaftsfabel und eine gefährliche Odyssee durch ein New York, das euch in dieser Form. nicht bekannt war. Die Serie wird von Apple Studios und Annapurna für Apple TV+ produziert. Megan Ellison, Sue Naegle, Patrick Chu und Ali Krug werden im Auftrag von Annapurna als Executive Producer tätig sein. Matsoukas wird über De La Revolution Films als ausführender Produzent tätig sein, und Khaliah Neal wird als Co-ausführende Produzentin tätig sein.