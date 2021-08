Im Vorfeld der Verleihung der 73. Emmy Awards am 20. September konnte Apple bereits zwei Emmy Award für „Calls“ und „For All Mankind“ einheimsen.

Apple TV+ Serien „Calls“ und „For All Mankind“ erhalten zwei Emmy Awards

Die Television Academy hat heute die Gewinner des Emmy Award 2021 in jurierten Kategorien mit den Schwerpunkten Motion Design, Animation, Kostüm und interaktives Programm bekannt gegeben, wobei zwei Apple TV+ Serie Auszeichungen mit nach Hause nehmen konnten.

„For All Mankind“ gewann in der Kategorie „Outstanding Innovation in Interactive Programming“ für eine begleitende Augmented-Reality-App, die Apple parallel zur Serie veröffentlicht hatte. „For All Mankind: Zeitkapsel“ wird wie folgt beschrieben

Begleite den Teenager Danny, Sohn der Astronauten Gordo & Tracy Stevens, dabei, wie er interaktive Erinnerungsstücke voller Details über das Leben, die Liebe und die Welt von „For All Mankind“ untersucht. Jedes Objekt erzählt eine Geschichte: Ein einfaches Mixtape enthüllt, wie die junge Liebe zuerst begann. Ein Heimcomputer birgt die Geheimnisse zu den Veränderungen im Leben der Jugendlichen. Und so gewöhnliche Alltagsgegenstände wie eine Zeitung und ein Anrufbeantworter geben Aufschluss über die folgenreichen Ereignisse im Leben von Gordo und Tracy Stevens und verraten mehr über die alternative Welt von „For All Mankind“ und was in der zweiten Staffel geschehen wird.

Die ‌Apple TV+‌ Serie „Calls“ wurde für ihre einzigartige Erzählung mit dem Preis für herausragendes „Motion Design“ ausgezeichnet. Die Apple Original Serie „Calls von Regisseur Fede Álvarez nutzt auditives Storytelling, fesselnde Grafiken und räumlichen Klang (Spatial Sound), um für den „Zuschauer“ ein besonders packendes und immersives Erlebnis zu schaffen. Über eine Reihe zusammenhängender Telefongespräche erzählt diese bahnbrechende Serie die mysteriöse Geschichte einer Gruppe von Fremden, deren Leben aus den Fugen geraten, während die Handlung auf apokalyptische Ereignisse zusteuert..