Die Tage sind gezählt, bis die 2. Staffel zu „See – Reich der Blinden“ auf Apple TV+ startet. Genau genommen, feiert diese am 27. August 2021 ihre Premiere. Vorab schickt Apple nun das Video „SEE – Season 2 First Look Featurette“ auf YouTube ins Rennen.

Apple TV+ veröffentlicht „SEE — Season 2 First Look Featurette“

Anfang Juni veröffentlichte Apple den ersten Teaser zu „SEE – Staffel 2“, Ende Juli folgte der offizielle Trailer und nun hat Apple das Video „SEE – Season 2 First Look Featurette“ auf YouTube bereit gestellt. Kurzum: Kurz vor dem Staffelstart rührt Apple noch einmal kräftig die Werbetrommel.

„SEE“ spielt in einer brutalen und primitiven Zukunft, Hunderte von Jahren nachdem die Menschheit die Fähigkeit zum Sehen verloren hat. In der zweiten Staffel kämpft Baba Voss (Momoa) darum, seine Familie wieder zu vereinen, während er sie beschützt, da die Gefahr eines Krieges zwischen dem Königreich Paya und der Trivantian Republic droht. Trotz aller Bemühungen werden seine Frau und seine sehenden Kinder in den Vordergrund des Konflikts gerückt, wo sein entfremdeter Bruder Edo Voss (Bautista), ein mächtiger und gerissener trivantianischer General, dessen seit langem schwelender Hass auf seinen Bruder sie alle noch mehr gefährdet, auf sie aufmerksam wird.

In der Videobeschreibung zum jüngsten Clip heißt es

Die Welt von SEE expandiert und führt die Zuschauer weg von einer friedlichen grünen Landschaft in feindliches Territorium. Hier ist ein exklusiver Blick auf die bevorstehende Reise ab dem 27. August auf Apple TV+.