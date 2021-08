Apple plant möglicherweise, das iPhone 13 am Freitag, dem 17. September, und die AirPods der dritten Generation am Donnerstag, dem 30. September, auf den Markt zu bringen. Dies geht aus einem Bild einer E-Commerce-App hervor, das von der chinesischsprachigen Webseite IT Home entdeckt wurde.

iPhone 13 soll angeblich am 17. September auf den Markt kommen, AirPods 3 am 30. September

Der Screenshot, der ursprünglich vom dem Weibo-Account @PandaIsBald gepostet wurde, deutet darauf hin, dass alle vier iPhone 13-Modelle am 17. September in den Verkauf gehen werden, gefolgt von den AirPods 3 am 30. September. Abgesehen von dem Bild, das durchaus auch eine Fälschung sein könnte, bietet IT Home keine weiteren Informationen zur Untermauerung der Behauptung. Zudem hat die Webseite in der Vergangenheit bereits Screenshots geteilt, die sich als unzutreffend herausgestellt hatten, so dass die oben genannten Informationen mit einer gehörigen Portion Vorsicht zu genießen sind.

Da Apple jedoch zu seinem traditionellen Zeitplan für die Markteinführung im September zurückkehren will, könnten sich die oben genannten Daten dennoch als richtig erweisen. Der Wedbush-Analyst Daniel Ives geht beispielsweise davon aus, dass das iPhone in der dritten Septemberwoche auf den Markt kommen wird, d. h. in der Woche vom 13. bis 17. September. Basierend auf vergangenen Markteinführungen sind somit der 7. September, der 14. September und der 21. September wahrscheinliche Termine, an denen die neuen iPhone-Modelle vorgestellt werden könnten.

Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple den neuen iPhone-Modellen einen A15-Chip, ein verbessertes Kamerasystem, einen leistungsstärkeren 5G-Chip, eine kleinere Notch, ein 120Hz-Display (zumindest bei den Pro-Modellen) und weitere kleinere Neuerungen verpasst.