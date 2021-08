Ab sofort könnt ihr die Corona-Warn-App in Version 2.8 aus dem Apple App Store herunterladen.Das Update bringt kleinere Verbesserungen und Anpassungen mit sich. Unter anderem werden Namen in Zertifikaten nun auch in standardisierter Schreibweise angezeigt.

Corona-Warn-App 2.8 bringt kleinere Verbesserungen

Seit ihrem Release im vergangenen Jahr hat das Projektteam aus Deutscher Telekom und SAP die Corona-Warn-App kontinuierlich verbessert. Ab sofort könnt ihr diese in Version 2.8 herunterladen. Nachdem zuletzt größere Verbesserungen vorgenommen wurden, ist es nun ein etwas kleinerer Schritt.

Mit Version 2.8 der Corona-Warn-App werden Namen in Zertifikaten (Impf-, Genesenen- und Testzertifikaten) zusätzlich zur länderspezifischen Schreibweise auch in standardisierter, lateinischer Schreibweise angezeigt. So können sie überall gelesen werden.

Des Weiteren hat das Projektteam die EU-Zertifikatsprüfung angepasst. Hat ein Land keine Einreiseregeln zur Verfügung gestellt, die die Corona-Warn-App zur Überprüfung heranziehen kann, heißt es in der Zertifikatsprüfung nun „Zertifikat nicht prüfbar“. Die Länder, die unter der Zertifikatsprüfung in der Corona-Warn-App aufgelistet werden, erkennen die Zertifikate zwar grundsätzlich an. Je nach Land und geltenden Regeln kann es aber sein, dass das entsprechende Zertifikat (allein) nicht zur Einreise berechtigt.