Die Deutsche Telekom hat am heutigen Tag bekannt gegeben, dass ihre MagentaMobil Young Tarife aufgewertet werden. So gibt es in allen MagentaMobil Young Tarife mehr Datenvolumen. Die Tarifaufwertung gilt für alle Neu- und Bestandskunden. Neukunden sparen im ersten Jahr monatlich zehn Euro beim Grundpreis.

Telekom passt MagentaMobil Young Tarife

Es gibt Neuigkeiten für Junge Leute unter 28 Jahren. Die Telekom wertet ihre Young-Tarife Leute auf. Ab dem 1. September erhalten die MagentaMobil Young Tarife 50 Prozent mehr Datenvolumen. Wer einen dieser Tarife neu abschließt, spart zudem im ersten Jahr monatlich 10 Euro. Die Tarifaufwertung gilt für alle, die einen der MagentaMobil Young Tarife neu abschließen oder bereits nutzen.

Blicken wir auf die Details. Die Telekom schreibt

Der MagentaMobil Young S enthält zukünftig 9 GB für das schnelle Surfen im 5G Netz der Telekom. Er kostet 19,95 Euro monatlich im ersten Jahr. Ab dem 13. Monat zahlen Nutzende 29,95 Euro monatlich. Im MagentaMobil Young M sind statt der bisherigen 12 GB nun 18 GB für 29,95 Euro beziehungsweise 39,95 Euro enthalten. Im MagentaMobil Young L erhöht sich das Datenvolumen von 24 GB auf 36 GB. Für diesen zahlen junge Leute 39,95 Euro monatlich im ersten Jahr und 49,95 Euro danach. Der MagentaMobil Young XL enthält bereits unlimitiertes Datenvolumen. Der Preisvorteil von zehn Euro im ersten Buchungsjahr gilt aber auch für diesen Tarif, so dass er ab 64,95 Euro monatlich buchbar ist. Zudem enthalten alle MagentaMobil Young Tarife zahlreiche Inklusivleistungen. Die jungen Leute telefonieren und versenden SMS unbegrenzt in alle deutschen Netze. Darüber hinaus ist eine HotSpot Flatrate inklusive. Die Nutzung des 5G Netzes ist ebenfalls in den Tarifen enthalten. Nicht zu vergessen: Schon ab dem MagentaMobil Young S können Kundinnen und Kunden die Optionen StreamOn Gaming und StreamOn Music kostenlos hinzubuchen. Das spart Datenvolumen. Bei der Tarifvariante M kommt zusätzlich die Option StreamOn Music & Video hinzu. Ab der Tarifvariante L ist auch die kostenlose Zubuchoption StreamOn Social & Chat enthalten. Im EU-Ausland, Großbritannien sowie der Schweiz sind die inkludierten Tarifleistungen ohne Mehrkosten wie im Inland nutzbar. Buchbar sind die MagentaMobil Young Tarife für alle jungen Leute unter 28 Jahren.

Noch spannender werden die MagentaMobil Young Tarife für alle, die Festnetz- und Mobilfunk bei der Telekom kombinieren. Mit dem MagentaEINS Vorteil sparen Nutzende zusätzlich dauerhaft fünf Euro beim Grundpreis des Mobilfunkvertrags und profitieren vom doppelten Datenvolumen. Somit gibt es den MagentaMobil Young S mit 18 GB ab 14,95 Euro monatlich. Stattliche 72 GB bietet der MagentaMobil Young L ab 34,95 Euro monatlich.