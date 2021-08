Zahlreiche Apps bietet mittlerweile auch auf dem iPhone eine Bild-in-Bild-Funktion an. Hierbei denken wir exemplarisch an Zattoo oder DAZN. YouTube war bislang außen vor. Nun hat Google die Bild-in-Bild-Funktion für seine iPhone-YouTube-App eingeführt, so dass Premium-Funktion YouTube auf dem iPhone nutzen können, während sie andere Apps verwenden. Das Ganze läuft aktuell noch als „Testfunktion“.

YouTube aktiviert Bild-in-Bild-Funkton auf dem iPhone

YouTube hat die Bild-in-Bild-Funkton auf dem iPhone aktiviert, vorerst allerdings nur für seine Premium-Kunden. YouTube deklariert die Funktion derzeit noch als Testfunktion. Dies bedeutet, dass die Nutzung manuell aktiviert werden muss. Sobald ihr die Funktion aktiviert habt, könnt ihr die YouTube App minimieren und als kleines Fenster über anderen Apps oder dem Homescreen darstellen.

Um Picture-in-Picture zu nutzen, müsst als Premium-Abonnent zuerst YouTube.com/new besuchen, während ihr in ihrem Google-Konto angemeldet seid. Dort könnt ihr die Testfunktion aktivieren und anschließend ausprobieren.

Um das Ganze dann tatsächlich zu nutzen, öffnet ihr die YouTube-App und wischt nach oben (oder tippt auf die Startbildschirmtaste), während ihr ein Video anseht, um die App zu schließen und das Video in einem Miniplayer anzusehen.

YouTube hatte bereits vor Wochen angekündigt, dass man die genannte Bild-in-Bild-Funktion anbieten möchte. Nun wird diese als Testfunktion für Premium-Nutzer freigeschaltet. (Danke Matthias)