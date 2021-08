Bereits in den vergangen Tagen hatten wir euch auf die bevorstehenden Feierlichkeiten rund um die US-Nationalparks und Apples Engagement aufmerksam gemacht. Nun meldet sich der Hersteller aus Cupertino noch einmal per Pressemeldung zu Wort, um sein Engagement zu unterstreichen.

Apple feiert 105 Jahre US-Nationalparks

Da der US National Park Service 105 Jahre alt wird, teilt Apple heute seinen Kunden neue Möglichkeiten mit, um Amerikas Parks kennenzulernen und zu feiern. Im Laufe dieser Woche bis einschließlich dem 29. August 2021 spendet Apple für jeden mit Apple Pay auf apple.com, in der Apple Store App oder in einem Apple Store in den USA getätigten Einkauf 10 US-Dollar an die National Park Foundation.

„Unsere Nationalparks werden von Jahr zu Jahr wertvoller“, sagt Tim Cook, CEO von Apple. „Wir fühlen uns geehrt, eine kleine Rolle dabei zu spielen, noch mehr Menschen zu helfen, die Parks zu erkunden, mehr über ihre Geschichte zu erfahren und ihre Liebe und Wertschätzung für den Planeten, den wir teilen, zu erneuern.“

Eine Apple Watch Activity Challenge und spezielle Inhaltssammlungen ermöglichen es euch zudem, die Parks zu erkunden oder sie von zu Hause aus zu feiern. Diese Sammlungen werden in Apple Maps, im App Store, in der Apple TV App sowie in Apple Podcasts, Apple Books und Apple Music verfügbar sein.

In Apple Maps findet ihr beispielsweise 24 kuratierte Guides der National Park Foundation, die euch dabei helfen, diese wertvollen Landschaften zu entdecken und zu erleben. Diese Guides umfassen mehr als 400 Orte, die der National Park Service schützt, von versteckten Juwelen und aufregenden urbanen Fluchten, die nur einen Steinwurf von Amerikas größten Städten entfernt sind, bis hin zu Parks, in denen Kinder jeden Alters erkunden, lernen und wachsen können. Auch in den App zu weiteren Apple Services findet ihr ähnliche Angebote.