Apple TV+ hat zwei neue Videos veröffentlicht, allerdings nicht direkt auf Apple TV+. Vielmehr haben die Verantwortlichen zwei neue Clips auf YouTube veröffentlicht. Im Fokus stehen „SEE“ und „Lisey´s Story“.

Während das Staffelfinale zu „Lisey´s Story“ bereits ausgestrahlt wurde, startet die 2. Staffel zu „SEE – Reich der Blinden“ am kommenden Freitag. Zu beiden Serien gibt es nun neue Appetithäppchen auf YouTube. Auf der einen Seite hat Apple den deutschen Trailer zu „SEE – Staffel 2“ veröffentlicht und auf der anderen Seite steht der Clip „Lisey’s Story — Deep Dive: Feeling Lisey’s Pain“ bereit.

In der Video-Beschreibung zum SEE-Trailer heißt es

„See – Reich der Blinden“ spielt in einer brutalen und primitiven Zukunft – Hunderte von Jahren nachdem die Menschheit das Augenlicht verlor

In Staffel 2 kämpft Baba Voss (Jason Momoa) darum, seine Familie wieder zu vereinen. Sein entfremdeter Bruder Edo (Dave Bautista) hat Babas Tochter Haniwa gefangen genommen und schwört Rache an seinem Bruder. Gleichzeitig droht ein Krieg zwischen dem Königreich Paya und der Republik Trivantia, der Baba und seine Familie direkt in das Zentrum des Konflikts zieht.

In der zweiten Staffel von „See – Reich der Blinden“ sind Jason Momoa, Dave Bautista und Alfre Woodard in den Hauptrollen. Executive Producer der Serie sind Steven Knight, Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Jim Rowe und Jonathan Tropper, der auch Showrunner ist. Produziert wird die Serie von Chernin Entertainment und Endeavor Content.