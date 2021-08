Immer mehr deutet daraufhin, dass Apple bei der Apple Watch 7 Anpassungen an der Größe vornehmen und die neue Generation als 41mm und 45mm Modell verkaufen wird. Nachdem wir euch im Laufe des heutigen Vormittags das Foto eines 45mm Apple Watch Armbandes gezeigt haben, taucht nun das 41mm Armband auf.

Genau genommen, hat Leaker Majin Bu das Foto eines 41mm Armbands, welches zur Apple Watch 7 gehörten soll, auf Twitter geteilt. Dazu schreibt er

Bei dem Armband dürfte es sich übrigens um ein „geflochtenes Solo Loop“-Armband in der Größe 2 handeln. Grundsätzlich hat Apple dieses Armband im vergangenen Jahr zusammen mit der Apple Watch 6 in den Größen 1 bis 10 vorgestellt.

According to my source, Apple has started mass production of the new Apple Watch Series 7 bands. The size mentioned are 41 and 45mm which should be identical in size to the previous models #Apple #AppleInternal pic.twitter.com/cadcaCK324

— Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) August 26, 2021