Knapp drei Monate ist es mittlerweile her, dass Apple im Rahmen der WWDC Keynote einen ersten Ausblick auf iOS 15 & iPadOS 15 gegeben hat. Nun sind wird bei der Public Beta 7 angekommen, so dass Teilnehmer am Apple Beta Programm eine weitere Möglichkeit haben, sich mit dem kommenden Update zu beschäftigen.

Apple veröffentlicht Public Beta 7 zu iOS 15 & iPadOS 15

Nachdem Apple am gestrigen Abend die Beta 7 zu iOS 15 und iPadOS 15 für registrierte veröffentlicht hatte, folgte in de Nacht zu heute die Public Beta 7 für Teilnehmer am Apple Beta Programm. Damit haben auch freiwillige Nutzer die Möglichkeit, sich eine neue Beta bzw. Public Beta zu installieren.

Seit der Ankündigung von iOS 15 und iPadOS 15 hat sich bereits einiges getan. Apple hat viele Neuerungen implementiert und optimiert. Zudem wurden bereits unzählige Bugs beseitigt und die Leistung des Systems optimiert. Mittlerweile werden die Intervalle zwischen den Betas und die begleitenden Anpassungen kleiner. Dies ist ein Indiz dafür, dass wir uns auf der Zielgeraden der Entwicklung befinden. Aktuell gehen wir davon aus, dass Apple diese im Laufe des Septembers freigeben wird.

Mit der nun freigegeben Public Beta 7, die übrigens der Beta 7 entspricht, hat Apple wieder allerhand Fehler beseitigt. Lediglich zu iCloud Private Relay gibt es eine Neuerung. Diese Funktion wird in der finalen Version von iOS 15 / iPadOS 15 als Beta deklariert und standardmäßig deaktiviert sein.