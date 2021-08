Die Vorbereitungen auf die 2021er iPhone-Modelle laufen auf Hochtouren. Im Hintergrund dürfte Apple an allerhand „Baustellen“ gleichzeitig arbeiten. Neben dem reinen Produkt bereitet Apple das Marketing vor, lässt die Verpackung produzieren, kümmert sich um die Logistik, den Verkaufsstart etc. pp. Nun sind Verpackungsaufkleber aufgetaucht, die von „iPhone 13“ sprechen.

Seit einiger Zeit rechnen wir damit, dass Apple bei den 2021er iPhone-Modellen auf die 13 anstatt auf 12S setzt. Nun tauchen Indizien auf, die diese These untermauert.

So zeigt sich ein Foto, auf dem angebliche Verpackungsaufkleber zum Versiegeln von Apple Produkten zu sehen sind. Diejenigen, die ein Apple Produkt ihr eigen nennen, werden wissen, dass diese Aufkleber regelmäßig auf Apple Verpackungen zu finden sind.

Das Foto wurde von DuanRui per Twitter veröffentlicht. Zuvor hatte dieser das Foto auf dem chinesischen Social-Netzwerk Weibo entdeckt. DuanRui macht explizit darauf aufmerksam, dass er kein Leaker sei und lediglich Fotos teilt, die er für wichtig erachtet.

iPhone 13 🤔 source: https://t.co/INCk7dSbj9

Let me emphasize again that I am not a leaker. I don’t have first-hand information. I just reprint some information that I have seen that I feel is relatively reliable. pic.twitter.com/Avy9ndDT4Q

— DuanRui (@duanrui1205) August 26, 2021