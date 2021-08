Ein paar Tage müssen sich Eishockey-Fans noch gedulden, bis die PENNY DEL am 09. September mit dem Spiel zwischen dem Meister Berlin und München in die neue Saison startet. Im Vorfeld rührt die Deutsche Telekom mit ihrem Angebot MagentaSport kräftig die Werbetrommel.

Telekom MagentaSport: Mehr Eishockey geht nicht

In Summe mindestens 420 Spiele Live-Spiele können Eishockeyfans in der kommenden Saison bei MagentaSport sehen. Am Donnerstag wird das Top-Spiel im Sendeformat „First Row“ mit Moderator und Experte ab 19.15 Uhr gezeigt. Freitags sind ab 19 Uhr sechs Spiele live zu sehen, einzeln und in der Konferenz. Am Sonntag gibt es ab 13.45 Uhr fast acht Stunden Eishockey live am Stück mit sieben Partien. Zusätzlich wurde „Die Eishockey Show“ als Live-Video-Format am Montagabend für die digitalen MagentaSport-Kanäle weiterentwickelt.

Ab dem 11.11.2021 zeigt MagentaSport den Deutschland Cup mit der erfolgreichen DEB-Auswahl. Die Frauen-Olympia-Qualifikation ist ebenfalls ab 11.11.2021 bei MagentaSport zu sehen. Ein weiteres Highlight ist sicherlich das Wintergame zwischen den Kölner Haien und den Mannheimer Adlern zum Jahresstart.