Google zahlt Apple jedes Jahr eine beträchtliche Summe, um sicherzustellen, dass das Unternehmen die Standardsuchmaschine auf iPhone, iPad und Mac bleibt. Nun deutet ein neuer Bericht der Analysten von Bernstein darauf hin, dass die Zahlung von Google an Apple im Jahr 2021 15 Milliarden Dollar erreichen könnte, gegenüber 10 Milliarden Dollar im Jahr 2020.

15 Milliarden Dollar für die Standardsuche

In der von Ped30 eingesehenen Investorennotiz schätzen die Analysten von Bernstein, dass die Zahlungen von Google an Apple im Jahr 2021 auf 15 Milliarden Dollar und im Jahr 2022 auf 18 bis 20 Milliarden Dollar ansteigen werden. Die Daten basieren auf „Offenlegungen in Apples öffentlichen Unterlagen sowie einer Bottom-up-Analyse der TAC-Zahlungen (Traffic Acquisition Costs) von Google“.

Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi erklärt, dass Google wahrscheinlich bereit ist die Summe zu zahlen, damit „Microsoft sie nicht überbietet“. Der Analyst nennt jedoch auch mögliche Risiken, die einen Deal verhindern könnten, darunter regulatorische Risiken und ein möglicher Rückzieher von Google, falls sich die Integration zu diesen Konditionen nicht mehr lohnen sollte. In dem Schreiben heißt es:

„Wir sehen zwei potenzielle Risiken für die Zahlungen von GOOG an AAPL: (1) ein regulatorisches Risiko, das wir für real halten, das aber wahrscheinlich noch Jahre entfernt ist; wir sehen eine potenzielle Auswirkung von 4 bis 5 % auf Apples Bruttogewinne durch ein negatives Urteil; & (2) dass Google beschließt, Apple nicht mehr als Standardsuchmaschine zu bezahlen, oder versucht, die Bedingungen neu zu verhandeln und weniger zu bezahlen. Wir haben in früheren Untersuchungen festgestellt, dass GOOG wahrscheinlich zahlt, um sicherzustellen, dass Microsoft sie nicht überbietet. Da sich die Zahlungen im GJ 22 auf 18 bis 20 Mrd. USD belaufen dürften, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Google seine Strategie überdenken könnte.“

Die Zahlung von Google an Apple macht einen beträchtlichen Teil des immer wichtiger werdenden Dienstleistungssegments von Apple aus. Apple hat in den letzten Jahren einen Schwerpunkt auf Dienstleistungen gelegt, um Investoren zu zeigen, dass das Unternehmen auch andere Möglichkeiten hat, Einnahmen und Gewinne jenseits von Hardwareverkäufen zu erzielen.