„Asphalt 8: Airbone“ und „Baldo: the guardian owls“ auf Apple Arcade gestartet

Ab sofort stehen zwei neue Spiele auf Apple Arcade zur Verfügung. Die Rede ist von „Asphalt 8: Airbone“ und „Baldo: the guardian owls“.

„Baldo: The guardian owls“ des italienischen Indie-Entwicklers NAPS Team. Inspiriert von Studio Ghibli und Zelda, liefert das NAPS-Team ein majestätisches Action-Adventure mit Rätseln, Erkundungen und Kämpfen, alles in einer wunderschön gestalteten, handgezeichneten Welt. In der Spielebeschreibung hießt es

Begib dich auf eine Reise durch ein magisches Land voller sagenhafter Mysterien. Baldo: the Guardian Owls bietet eine Vielzahl herausfordernder Rätsel und Verliese, die du erkunden kannst. Reise als Baldo durch diese faszinierende Welt und triff jede Menge kauzige und unvergessliche Charaktere, während du versuchst, die kryptische Prophezeiung zu entschlüsseln und ein finsteres Schicksal abzuwenden. Entdecke in diesem spannenden Abenteuer voller schrulliger Begegnungen neue Städte und ihre besonderen Einwohner, kämpfe gegen mächtige Feinde, finde verborgene Tempel und sammle magische und alltägliche Gegenstände, mit deren Hilfe du Waffen bauen und die unzähligen Geheimnisse dieses seltsamen Landes offenlegen kannst.

„Asphalt 8: Airborne“ von Gameloft. Apple Arcade Spieler können sich auf ein aufregendes Rennspiel mit über 300 offiziellen Rennmaschinen freuen und erleben dynamische, rasante Luftakrobatik sowie über 50 Hochgeschwindigkeitsstrecken, die der Schwerkraft trotzen!