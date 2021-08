Am heutigen Tag ist es endlich soweit und „SEE – Reich der Blinden“ startet in die 2. Staffel. Für uns gehört die Serie zu den Besten auf Apple TV,+. Umso erfreulicher ist es, dass es nun die Fortsetzung gibt. Darüberhinaus hat Apple neue Folgen zu weiteren Serien veröffentlicht.

2. Staffel zu „SEE – Reich der Blinden“ ist gestartet

Es gibt Serien, da freut man sich dass diese fortgesetzt werden und es gibt Serien, da ist es einem „schnurzpiepegal“, ob es eine neue Staffel gibt oder eben nicht. Die Fortsetzung zu „SEE – Reich der Blinden“ erwarten wir auf jeden Fall mit Spannung. Die 1. Staffel hat uns richtig gut gefallen.

„SEE“ spielt in einer brutalen und primitiven Zukunft, Hunderte von Jahren nachdem die Menschheit die Fähigkeit zum Sehen verloren hat. In der zweiten Staffel kämpft Baba Voss (Momoa) darum, seine Familie wieder zu vereinen, während er sie beschützt, da die Gefahr eines Krieges zwischen dem Königreich Paya und der Trivantian Republic droht. Trotz aller Bemühungen werden seine Frau und seine sehenden Kinder in den Vordergrund des Konflikts gerückt, wo sein entfremdeter Bruder Edo Voss (Bautista), ein mächtiger und gerissener trivantianischer General, dessen seit langem schwelender Hass auf seinen Bruder sie alle noch mehr gefährdet, auf sie aufmerksam wird.

Die zweite Staffel umfasst insgesamt acht Folgen. Die erste Folge steht zur Ansicht bereit. Immer freitags erscheint eine neue Episode. Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

Weitere Folgen zu „Ted Lasso“ und Co.

Neben dem Neustart von „SEE – Reich der Blinden (2. Staffel)“ stehen ab sofort neue Folgen zu weiteren Serien bereit. Viele von euch werden sich sicherlich auf Folge 206 zu „Das Zeichen“ von Ted Lasso freuen. Ted ist hochmotiviert, denn die neue Team-Dynamik scheint Früchte z tragen. Aber hat Richmond deshalb auch eine Chance, das Halbfinale zu gewinnen?

Zudem erwarten euch neue Folgen zu „Mr. Corman“ und „Truth Be Told – 2. Staffel“. Begleitend zu „Truth Be Told“ hat Apple das Video „Truth Be Told – Damaged Season 2 Featurette“ veröffentlicht. Dieses möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Genau so wie den deutschen Trailer.

