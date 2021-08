Im Laufe des heutigen Tages hatten wir euch bereits auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+ aufmerksam gemacht. Allerdings ist uns eine Serie dabei „durch die Lappen“ gegangen. Die Rede ist von „Stillwater“. Ab sofort stehen fünf weitere Episoden der Kinderserie bereit. Darüberhinaus wird bekannt, dass „Doug Unplugs – Staffel 2“ am 17. September startet.

Brandneue „Stillwater“-Episoden ab sofort verfügbar

Nachdem Gewinn des Peabody und Daytime Emmy Awards hat Apple nun fünf brandneue Folgen zu „Stillwater“ auf Apple TV+ veröffentlicht. Darüberhinaus Apple Apple fünf begleitende Stillwater-Kurzfilme auf YouTube veröffentlicht. Die Videos haben wir euch hier im Artikel eingebunden.

Bei Stillwater handelt es sich um eine liebevoll gestaltete Kinderserie, bei der Karl, Addy und Michael im Fokus stehen. Stillwater – ein weiser Panda aus der Nachbarschaft – gibt den Kindern ein tieferes Verständnis ihrer Gefühle sowie Werkzeuge an die Hand, die ihnen helfen, ihre eigenen alltäglichen Herausforderungen zu meistern. Stillwater bringt den dreien auch neuen Spaß und Abenteuer, öffnet ihnen die Augen für die stillen Wunder der Welt um sie herum und führt sie zu ihrem Platz in dieser Welt.

In den fünf neuen Folgen der ersten Staffel sehen wir unsere jungen Helden, die sich mit großen Momenten auseinandersetzen, wie dem Verlust einer Rolle im Schulspiel und dem Vertuschen eines Problems, um Verantwortung zu vermeiden, bis hin zu kleineren Herausforderungen, Schuhe zu binden und einen Freund aufzumuntern. Zudem wird Apple am 01. Oktober eine Halloween-Bonusepisode veröffentlichen.

„Doug Unplugs – Staffel 2“ startet am 17. September

Wenn wir schon bei Kinderserien sind… Darüberhinaus hat Apple TV+ heute bekannt gegeben, dass die zweite Staffel von „Doug Unplugs“ am Freitag, den 17. September, mit sieben brandneuen Folgen, einschließlich eines Bonus-Ferien-Specials, Premiere feiern wird. In dieser Staffel sind Doug und Emma zu erfahrenen Entdeckern geworden und erleben neue Abenteuer in Mega City. Sie lernen etwas über die Tiefsee, spielen in einer Band und gehen zur Schule!