Es sind nur noch wenige Wochen bis zur Einführung der „Apple Watch Series 7“, und die Erwartungen nehmen langsam Gestalt an. Wir haben bisher mehrere CAD-Zeichnungen gesehen, die das flachkantige Design der Apple Watch 7 zeigen. Jetzt sind in China Klone aufgetaucht, die auf diesen Zeichnungen basieren.

Apple Watch 7 Klone werden in China verkauft

Wie Majin Bu heute auf Twitter mitteilte, werden in China Apple Watch 7 Klone in verschiedenen Farben und Ausführungen zum Verkauf angeboten. Obwohl es sich bei den Geräten auf den Bildern um Klone und nicht um legitime Apple-Geräte handelt, vermitteln sie den bisher besten Eindruck davon, wie das neue Design der Apple Watch in der realen Welt aussehen könnte. Wobei uns bei den Nachbauten die mangelnde Qualität auffällt und die fehlende Liebe zum Detail, mit der Apple immer glänzt. Majin Bu erklärte, dass die neuen Klone in China für rund 60 Dollar verkauft werden.

They also created the stainless steel version pic.twitter.com/qjTDIFmuty — Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) August 27, 2021

Klone von beliebten Apple-Produkten werden häufig in China hergestellt, oft in der Hoffnung, den Kunden vorzugaukeln, dass es sich um echte Produkte handelt. Das Problem ist so weit verbreitet, dass Apple ein Team hat, dessen einzige Aufgabe es ist, gegen gefälschte Produkte vorzugehen und deren Verkauf zu verhindern.

Apple Watch Series 7

Zuvor haben wir bereits berichtet, dass die Apple Watch 7 über dünnere Displayränder, einen schnelleren Prozessor und eine aktualisierte Ultrabreitband-Funktionalität verfügen soll. Die für September erwartete neue Generation wäre das erste bedeutende Design-Update der Apple Watch seit der Series 4, die 2018 veröffentlicht wurde. Auch Vollzeit-Leaker Jon Prosser hat bereits berichtet, dass die Apple Watch 7 ein flaches Design erhalten wird und lieferte uns einige passende Rendering.

In den letzten Tagen haben zudem eine Reihe von Leaks angedeutet, dass die Apple Watch 7 in zwei neuen Größen erhältlich sein wird: 41 mm und 45 mm, statt wie bisher 40 mm und 44 mm. Das wäre die zweite Änderung der Bildschirmgröße der Apple Watch seit den frühen Tagen des 38mm/42mm-Designs.