TomTom GO 2.7 ist da. Nachdem wir euch im Mai auf das letzte größere Update zu „TomTom Go Navigation“ aufmerksam gemacht hatten, geht es am heutigen Tag mit dem nächsten Update weiter. Version 2.7 bringt unter anderem CarPlay Verbesserungen und kürzere Kartenupdate-Zyklen.

TomTom GO 2.7 steht als Download bereit

Diejenigen, die TomTom Go in Kombination mit Apple CarPlay nutzen, werden sicherlich am meisten von dem jüngsten Update profitieren. Mit der neuen Version der App wird erstmals die beliebte TomTom Routenleiste auch in CarPlay unterstützt.

Auf der einzigartigen Routenleiste von TomTom bekommen Autofahrer auf einen Blick eine leicht zu erfassende Übersicht aller relevanten Informationen zum Verkehr auf ihrer geplanten Route. Eindeutige Symbole zeigen beispielsweise an, wie weit man von der nächsten Tankstelle oder EV-Ladestation entfernt ist, ob es zu Verkehrsbehinderungen auf der Strecke kommt und wie hoch der zu erwartende Zeitverlust ist. Wo es legal ist, weist die Routenleiste Fahrer außerdem auf Wunsch auf Radarkameras hin – inklusive einer Distanzangabe, wie weit der Blitzer noch entfernt ist.

Die zweite Neuerung betrifft die Kartenupdate-Zyklen. Bis dato hat TomTom seine Karten, die auf dem iPhone des Nutzer gespeichert werden, viermal im Jahr aktualisiert. Zukünftig wird es monatliche Updates geben.

Zudem haben die Entwickler kleinere Anpassungen an ihrer App vorgenommen.

Neben einer erstklassigen Navigation auf dem iPhone unterstützt die TomTom GO Navigation App außerdem TomTom MyDrive, den Online-Routenplaner von TomTom. Dort können Routen bequem bis ins Detail auf dem großen Bildschirm des Personal Computers geplant und anschließend mit der App synchronisiert werden.

Auf Road Trips by TomTom, eine in TomTom MyDrive integrierte Plattform mit Tipps und Ideen rund um das Thema „Touren mit dem Auto, Wohnmobil oder Motorrad“, finden Nutzer mehrere Tausend Routenvorschläge für den nächsten Tagesausflug oder eine Spritztour, kuratiert von TomTom, der TomTom-Fahrer-Community und Partnern. Weitere Infos zu Road Trips by TomTom findest Du hier: https://www.tomtom.com/de_de/roadtrips/

Was sich auch weiterhin nicht ändert: TomTom GO Navigation ist nach wie vor werbefrei und kann einmalig 30 Tage lang kostenlos getestet werden.

Im Anschluss können Autofahrer:innen zwischen fünf verschiedenen Abos wählen, die sich automatisch verlängern, wenn sie nicht mindestens 24 Stunden vor Ablauf gekündigt werden: