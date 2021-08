Da die zweite Staffel von SEE jetzt auf Apple TV+ angelaufen ist, läuft auch die Werbetrommel für die postapokalyptische Dramaserie auf Hochtouren. Bei der Gelegenheit sprach Neuzugang Dave Bautista („Guardians of the Galaxy“) über die Serie und seine Beziehung zu Co-Star und Bildschirm-Bruder Jason Momoa („Aquaman“).

Dave Bautista und Jason Momoa auf Apple TV+

Dave Bautista, der seine Karriere als professioneller WWE-Wrestler begann, ist am besten bekannt dafür, dass er in der „Guardians of the Galaxy“-Franchise den rauen Drax spielt. Bevor Bautista wieder das Marvel-Universum aufmischt, stattet er bei Jason Momoa einen Besuch ab, mit dem er in Apples epischen Drama „See“ unterwegs ist.

Im Gespräch mit Variety sprach Bautista über die Art und Weise, wie er und Momoa „einfach zusammenpassen“, obwohl die beiden in einigen wichtigen Punkten sehr unterschiedlich sind – insbesondere ist Bautista der ruhige Typ, während Momoa alles andere als das ist. So erinnert er sich im Interview:

„Ich wollte schon seit Jahren mit Momoa arbeiten. Wir passen einfach sehr gut zusammen. Es ist merkwürdig. Wir sind uns in gewisser Hinsicht so ähnlich, aber unsere Persönlichkeiten, unsere Energien sind einfach extrem gegensätzlich. Er ist ein sehr energiegeladener, sehr kontaktfreudiger Mensch, und ich bin einfach ein introvertierter Mensch, ein Mensch mit wenig Energie.“

Momoa spielt in Apples Original-Serie den Charakter Baba Voss und Bautista übernimmt die Rolle seines Bruders Edo Voss. Ihre Beziehung ist gelinde gesagt kompliziert, aber Bautista glaubt, dass das nicht unbedingt die Schuld seiner Figur ist:

„Ich würde nie behaupten, dass Edo ein netter Kerl ist“, erklärt Bautista lachend. „Aber ich glaube, er ist ein Kind seines Umfelds. Ich bin der Meinung, dass er glaubt, dass er gute Absichten hat. […] ich denke, sein Groll kommt aus einem berechtigten Grund.“

Die zweite Staffel von „See“, die insgesamt acht Folgen umfasst, feierte am Freitag, den 27. August 2021, weltweit auf Apple TV+ mit der ersten Folge ihre Premiere. Anschließend geht es immer freitags mit einer neuen Folge weiter.

„SEE“ spielt in einer brutalen und primitiven Zukunft, Hunderte von Jahren nachdem die Menschheit die Fähigkeit zum Sehen verloren hat. In der zweiten Staffel kämpft Baba Voss (Momoa) darum, seine Familie wieder zu vereinen, während er sie beschützt, da die Gefahr eines Krieges zwischen dem Königreich Paya und der Trivantian Republic droht. Trotz aller Bemühungen werden seine Frau und seine sehenden Kinder in den Vordergrund des Konflikts gerückt, wo sein entfremdeter Bruder Edo Voss (Bautista), ein mächtiger und gerissener trivantianischer General, dessen seit langem schwelender Hass auf seinen Bruder sie alle noch mehr gefährdet, auf sie aufmerksam wird.“