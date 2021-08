Mit „Come From Away“ erwartet uns am 10. September ein Musical auf Apple TV+, das von Tony Award-Gewinner Christopher Ashley inszeniert wurde. „Come From Away“ erzählt die Geschichte von 7.000 Menschen, die in der kleinen Stadt Gander in Neufundland festsitzen, nachdem am 11. September 2001 alle Flüge in die USA gestoppt wurden. Nachdem Apple vor kurzem das Premiere-Datum bekannt gegeben hatte, gibt es jetzt den ersten Trailer zum Hit-Musical.

„Come From Away“ auf Apple TV+

Im Mai dieses Jahres wurde bekannt, dass sich Apple die Filmfassung des Broadway-Musicals „Come From Away“ sichern konnte. „Come From Away“ spielt nach den Terroranschlägen am 11. September 2001. Speziell werden die Auswirkungen der Tragödie auf eine verschlafene kanadische Kleinstadt beleuchtet, die eine besondere Rolle spielte – 1800 Kilometer entfernt von New York. In der Notlage wurden fast 7000 Passagiere in Transatlantikfliegern in die kleine Stadt Gander umgeleitet, welche seit den 1930er Jahren über einen großen Flughafen verfügt.

Nun präsentiert Apple einen ersten Trailer für das preisgekrönte Broadway-Musical, bevor es am 10. September auf Apple TV+ veröffentlicht wird. In 70 Sekunden zeigt der „Come From Away“-Trailer, die Ängste der Passagiere und wie die Bewohner der kanadischen Kleinstadt ihr Bestes geben, um die Situation zu meistern.

„Come From Away“, geschrieben von Irene Sankoff und David Hein, ist ein Bühnenmusical, das mit dem Tony und dem Olivier Award ausgezeichnet wurde. Apple konnte sich Anfang des Jahres in einem Bieterwettstreit die Rechte an einer Filmfassung des Musicals sichern. Die Apple Original Verfilmung wird von Christopher Ashley inszeniert und von Entertainment One produziert.