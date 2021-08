Die vergangenen Tage haben dafür gesorgt, dass wir eine immer konkretere Vorstellung davon erhalten, welche Anpassungen Apple an der Apple Watch 7 vornehmen wird. Mark Gurman von Bloomberg meldet sich über das Wochenende noch einmal zu Wort und bekräftigt, dass Apple der kommenden Apple Watch Generation an kantigeres Design verpassen und diese in einer neuen Größe offerieren wird.

Mark Gurman: Apple Watch 7 wird größer + neue Zifferblätter

In der jüngsten Ausgabe seines Power On Newsletters spricht Mark Gurman nicht nur über Apple CEO Tim Cook, sondern auch über die Apple Watch 7 und seine Erwartungen an die kommende Generation. In diesem Jahr wird sich Apple in erster Linie auf Design- und Leistungsanpassungen konzentrieren. Neue Gesundheitssensoren soll es erst wieder in kommenden Jahr geben.

Es heißt

Apple Watch Series 7 wird ein größeres Display erhalten. Neue Apple Watches stehen kurz bevor, und das diesjährige Highlight-Feature ist ein aktualisiertes Design, wie ich vor einigen Monaten berichtet habe. Während sich das letztjährige Upgrade auf den Blutsauerstoffsensor konzentrierte, dreht sich dieses Jahr alles um ein neues Design mit flacherem Display und flacheren Kanten, einem schnelleren Prozessor und etwas größeren Bildschirmen. Ich erwarte keine größeren Gesundheits-Upgrades bis mindestens nächstes Jahr, wenn wir möglicherweise einen Körpertemperatursensor erleben.

Weiter heißt es

Die diesjährigen Uhren werden in 41-Millimeter- und 45-Millimeter-Größen erhältlich sein, statt 40 und 44 Millimeter. Mir wurde gesagt, dass Apple mehrere neue Zifferblätter bündeln wird, um den größeren Bildschirm zu nutzen, einschließlich eines aktualisierten Infograph Modular Zifferblatts. Dies ist das zweite Mal in der Geschichte der Apple Watch, dass das Unternehmen die Displaygröße erhöht hat, nach der Apple Watch Series 4 im Jahr 2017.

Die neuen Zifferblätter dürften exklusiv für die Apple Watch 7 und das größere Display zur Verfügung gestellt werden. Bereits in den letzten Tagen kamen verstärkt Gerüchte auf, dass Apple bei der Apple Watch 7 auf 41mm und 45mm setzen. Unter anderem zeigte sich ein 41mm Armband sowie ein 45mm Armband.

Wir fassen zusammen: Apple Watch 7 erhält ein neues, kantigeres Design (hier findet ihr passende Renderings) und wird in den Größen 41mm und 45mm auf den Markt gebracht. Unter der Haube dürfte es Leistungsverbesserungen in Form eines neuen Prozessors, einen 5G-Chips sowie eines verbesserten Ultrabreitband-Chips geben. Neue Farboptionen dürften ebenso gesetzt sein.