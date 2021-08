Nachdem die Apple Watch bereits die Marke von 100 Millionen Nutzern geknackt hat, schaut sich Strategy Analytics nun den aktuellen Smartwatch-Markt genauer an und stellt bei der Gelegenheit fest, dass die Apple Watch Series 6 das derzeit beliebteste Smartwatch-Modell ist.

Laut der neuesten Studie von Strategy Analytics stieg der Smartwatch-Absatz jährlich um 47 Prozent und erreichte im zweiten Quartal 2021 weltweit 18 Millionen Einheiten, wobei die Apple Watch mit 52 Prozent des Smartwatch-Marktanteils die erste Position beibehielt.

Neil Mawston, Executive Director bei Strategy Analytics, schätzt, dass die Apple Watch im zweiten Quartal 2021 weltweit 9,5 Millionen Einheiten ausgeliefert hat, ein Anstieg von 46 Prozent gegenüber 6,5 Millionen im zweiten Quartal 2020. Mawston erklärt:

„Apple dominiert nach wie vor die Hälfte des Marktes und hält seine Konkurrenten in Schach. Die Apple Watch Series 6 ist heute bei weitem das beliebteste Smartwatch-Modell der Welt. Das liegt an der Mischung aus schlankem Design, guter Bedienbarkeit auf einem kleinen Bildschirm und einem wachsenden Portfolio an Gesundheits- und Fitness-Apps.“