Über das Jahr verteilt, spendet Apple zu verschiedenen Anlässen Geld. Zuletzt unterstützte der Hersteller aus Cupertino die Hochwasseropfer in Deutschland sowie die Erdbebenopfer in Haiti. Nun hat Apple Chef Tim Cook bestätigt, dass sein Unternehmen auch für die Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen rund um den Hurrikan Ida Geld in die Hand nehmen wird.

Möglicherweise habt ihr in den letzten Stunden bereits vom Hurrikan Ida in den Medien gelesen bzw. gehört. Ida hat insbesondere rund um New Orleans im südlichen US-Bundesstaat Louisiana gewütet, erhebliche materielle Schäden verursacht und Menschenleben gefordert.

Tim Cook schreibt auf Twitter

Welchen Geldbetrag Apple zur Verfügung stellen wird, ist nicht bekannt. In der Vergangenheit hatte Apple in ähnlichen Situationen 1 Million Dollar gespendet.

Our thoughts are with everyone in Hurricane Ida’s path, especially those sheltering in Louisiana, and we’re grateful for the first responders who are helping keep communities safe. Apple will be donating to relief and recovery efforts on the ground.

— Tim Cook (@tim_cook) August 30, 2021