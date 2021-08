Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass die 1. Staffel zu „Home Before Dark“ ab sofort und für kurze Zeit auch für Nicht-Abonnenten kostenlos zur Verfügung stehen wird. Dies stellt eine weitere Maßnahme dar, Werbung für den eigenen Video-Streaming-Dienst zu machen.

Apple TV+ hat über das Wochenende bestätigt, dass man die Original-Serie „Home Before Dark – Staffel“ vorübergehend für Jedermann zur Verfügung stellt. Die Serie feierte im April letzten Jahres ihre Premiere auf Apple TV+. Das Staffelfinale ist längst gelaufen und auch Staffel 2 zu „Home Before Dark“ kann bereits in ihrer Gesamtheit über Apple TV+ abgerufen werden.

Um was handelt es sich überhaupt? „Home Before Dark“ folgt einem jungen Mädchen, das von Brooklyn in die kleine Stadt am See zieht, die ihr Vater zurückgelassen hat. Während sie dort ist, führt ihr hartnäckiges Streben nach der Wahrheit dazu, dass sie einen kalten Fall entdeckt, den alle in der Stadt, einschließlich ihres eigenen Vaters, nur schwer vergessen können.

For a limited time, you can watch Season 1 of Home Before Dark for free, exclusively on Apple TV+ https://t.co/lkdhusWjEN pic.twitter.com/jaDjSIk1Rv — Apple TV (@AppleTV) August 28, 2021

Uns konnte die Serie begeistern. Sowohl Staffel 1, als auch Staffel 2 haben uns an die Mattscheibe gefesselt. Fragt sich, wann kommt Staffel 3? Diejenigen, die Apple TV+ nicht abonniert haben oder noch nicht in die Serie hinein geschnuppert haben, sollten dieser eine Chance geben.